"Алмаз-Антей" поставит в регионы рентгеновское оборудование с искусственным интеллектом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начинает поставки в регионы оснащенных искусственным интеллектом рентгеновских модулей, которые позволят выявлять степень поражения легких в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС директор департамента развития гражданской продукции компании Артем Шатраков, подводя итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

"Это программный модуль, который позволяет в течение минуты с помощью искусственного интеллекта, независимо от качества сделанного на компьютерном томографе снимка, выявить степень поражения легких от ковида или проследить динамику лечения. На данный момент мы очень активно предлагаем его в регионы, и регионы серьезно откликаются на эту нашу инициативу", - сказал Шатраков.

Он пояснил, что модуль является единственным в стране и массово применяется только в московских клиниках.

"Эти ковид-модули мы реализуем как в составе нашей телемедицинской системы, так и в составе наших рентгеновских комплексов", - отметил Шатраков. По его словам, модуль включается и в поставки компьютерных томографов от других производителей.