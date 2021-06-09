Около 15% россиян заявили, что планируют продлить 12 июня отгулами или отпусками

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Около 15% россиян планируют продлить День России, который отмечается 12 июня, отгулами или отпусками. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Ранее в пресс-службе Роструда сообщили ТАСС, что россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня из-за празднования Дня России. Праздник в этом году выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

"Пятьдесят семь процентов россиян не будут продлять День России дополнительными днями отдыха: "В нашей компании все отдыхают строго по графику отпусков", 15% россиян планируют присоединить отгулы и дни отпуска к 12 июня, чтобы отдохнуть подольше: "Подгадываю такие моменты", 13% респондентов пока не решили, а 15% работают по сменному графику", - говорится в тексте исследование.

Отмечается, что реже всех продлевает отдых на 12 июня молодежь в возрасте до 24 лет (12%). Респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц, напротив, чаще остальных планируют присоединять отгулы или отпуска к праздничному дню 12 июня, чтобы отдохнуть дольше.

Исследование проводилось 1-7 июня текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.