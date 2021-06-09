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В Москве 9 июня ожидаются порывистый ветер, кратковременные дожди и грозы

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра сохранится в Москве и Подмосковье до 13:00 мск 10 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременными дождями и грозами ожидается Москве и Подмосковье в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 22 до 24 градусов тепла, в ночь на четверг похолодает до 13 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов, в ночные часы температура опустится до 10 градусов.

При грозе порывы северо-восточного ветра могут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра сохранится в Москве и Подмосковье до 13:00 мск четверга.

Атмосферное давление составит в регионе 745 мм ртутного столба.

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