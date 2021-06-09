ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире за неделю на 15%

ЖЕНЕВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 3 млн случаев заражения коронавирусом и более 73 тыс. летальных исходов было зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 15%, смертность - на 8%, сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отметив, что больше всего заразившихся за неделю было выявлено в Индии - более 914 тыс.

"Число новых случаев заболевания и смерти продолжило снижаться: в течение недели пришли сообщения более чем о 3 млн заразившихся и более 73 тыс. умерших, что соответственно на 15% и на 8% меньше по сравнению с предшествующей неделей", - указала ВОЗ в своем эпидемиологическом бюллетене.

С 31 мая по 6 июня в мире было зарегистрировано 3 016 005 новых заразившихся и 73 807 летальных исходов. По состоянию на 6 июня всего насчитывалось 172 673 097 случаев инфицирования и 3 718 944 случая смерти пациентов.

Заболеваемость снизилась на прошлой неделе в пяти регионах ВОЗ из шести, в том числе в Юго-Восточной Азии (на 31%) и в Европе (на 17%), вместе с тем значительный рост зарегистрирован в Африке (на 25%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%), Северной и Южной Америке (на 4%), а также в Африке (на 2%), но сократилась в Европе (на 21%), Юго-Восточной Азии (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 1%).

В Европе за семь дней заразились более 368 тыс. человек и умерли более 8 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,1 млн новых случаев инфицирования и более 34 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 1 млн заразившихся, умерли более 23 тыс. человек. В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 914 тыс. Далее следуют Бразилия (более 449 тыс. новых случаев), Аргентина (более 212 тыс.), Колумбия (более 175 тыс.), США (более 99 тыс.), Иран (более 67 тыс.), Россия (более 62 тыс.), Малайзия (более 52 тыс.), Чили (более 50 тыс.), Франция (более 47 тыс.) Турция (более 46 тыс.) и Филиппины (более 45 тыс.).