В крупном селе Амурской области ввели карантин по бешенству

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июня. /ТАСС/. Карантин по бешенству введен в крупном селе Серышево в Амурской области. Заболевание выявлено у домашней собаки, сообщает в среду пресс-служба управления ветеринарии региона.

"В Серышеве лабораторно подтвержден случай бешенства. Заболевание выявлено у домашней собаки на одном из частных подворий. В настоящий момент в населенном пункте введен карантин сроком на 60 дней", - говорится в сообщении.

К ветеринарам владелец собаки обратился, когда заметил, что собака начала вести себя неадекватно и агрессивно. При осмотре у животного были обнаружил клинические признаки бешенства. Материал для исследований был отобран и отправлен в ветеринарную лабораторию, диагноз подтвердился. По предварительным данным, собака заразилась бешенством при контакте с диким хищником.

"В поселке ведется клинический осмотр всего поголовья и внеплановая вакцинация от бешенства. Специалисты амурского управления ветеринарии уже начали подворовый обход", - отметили в управлении ветеринарии.

Серышево - поселок, расположенный в центральной части области в 108 км к северо-востоку от Благовещенска. В нем проживают 9,4 тыс. человек. Основные предприятия, которые находятся в поселке, связаны с сельским хозяйством - маслосыркомбинат, цех полуфабрикатов, хлебозавод. Кроме того, в поселке функционируют предприятия железнодорожного транспорта, больница, военный гарнизон.