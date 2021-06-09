В Южной Корее заявили, что не планируют бойкотировать Олимпиаду в Токио

СЕУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Республика Корея не рассматривает возможность бойкота Олимпийских игр в Японии, несмотря на соответствующие призывы со стороны ряда политиков и вызывающее поведение Токио. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Сеуле представитель министерства иностранных дел Чхве Ён Сам, передает в среду телеканал KBS.

Ранее депутат Национального собрания (парламента) Ли Нак Ён и бывший премьер-министр Чон Се Гюн подняли вопрос о возможности бойкота Игр, которые должны пройти с 23 июля по 6 августа. На такой шаг предлагается пойти, если Япония не внесет изменения в карту эстафеты Олимпийского огня, на которой контролируемые Сеулом острова Токто в Японском море включены в состав ее территории. "Токто - это территория Кореи исторически, географически и в соответствии с международным правом, и наше правительство осуществляет прочный суверенитет над островами", - заявил представитель МИД.

Ранее правительство Республики Корея призвало Международный олимпийский комитет (МОК) подключиться к решению вопроса о включении Японией Токто в официальную карту Олимпийских игр в Токио. Министерство культуры, спорта и туризма направило в МОК письмо с призывом к "активному посредничеству".

Токто представляет собой группу небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются Вооруженными силами Южной Кореи.

Токио утверждает, что Сеул незаконно оккупировал эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. В Пхеньяне и Сеуле заявляют, что острова всегда были частью корейского государства.