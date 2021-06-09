Минобрнауки оставило за вузами выбор формата проведения выпускных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские вузы могут сами определить формат проведения выпускных вечеров, сообщила в среду пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

Ранее замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявила, что министерство намерено провести всероссийский выпускной 10 июля в смешанном формате.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что всероссийский студенческий выпускной по-прежнему не подменяет собой мероприятия, проводимые в вузах, и не ограничивает университеты в выборе формата своего локального выпускного", - приводятся в сообщении слова Фалькова.

Как отметил министр, "самые достойные выпускники, отличившиеся за годы учебы уникальными достижениями, получат возможность принять личное участие в мероприятиях в Москве, для всех студентов запланированы интерактивные мероприятия".

В пресс-службе министерства уточнили, что участие в мероприятиях всероссийского выпускного примут более 700 университетов, праздник будет посвящен Году науки и технологий. Организаторами выступают Минобрнауки РФ и АНО "Россия - страна возможностей". В рамках выпускного планируется проведение ряда акций, в том числе паблик-токов с лидерами бизнес-сообщества, учеными и т. д.