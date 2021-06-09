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Инспекторы Росрыболовства проверяют информацию о пятне на нерестовой реке на Камчатке

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на котором видно нехарактерное радужное пятно на поверхности воды реки Большая

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июня. /ТАСС/. Инспекторы Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства выехали в район реки Большой на западе Камчатки для проверки информации о нехарактерном пятне, которое зафиксировали на водной глади, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства. Об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы.

Во вторник в популярных камчатских пабликах появилась видеозапись, на котором запечатлено нехарактерное радужное пятно на поверхности воды реки Большая.

"На место выехали инспекторы, которые составили протокол. Проводится расследование", - сказали представитель Росрыболовства.

Река Большая является второй по значимости рекой Камчатки. Она течет в юго-западной части полуострова и впадает в Охотское море. Широкое устье позволяет осуществлять судоходство. Водоем имеет немаловажное значение, как место размножения западно-камчатских лососевых рыб.

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