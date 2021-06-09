В Приморье открыли дамбу для защиты села Новомихайловка от постоянных затоплений

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Приморского края завершили строительство и сдали в эксплуатацию водозащитную дамбу длиной 2,4 км, которая будет защищать от наводнений село Новомихайловка Чугуевского района - до сих пор его регулярно подтапливало. Об этом сообщили в среду ТАСС в правительства региона.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за погодных условий. Ежегодно в регионе происходят поводки - как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома. В регионе ежегодно ведутся работы по расчистке русел рек и строительству или ремонту водозащитных сооружений.

"С осени до весны выполняются плановые работы на руслах рек - в декабре 2020 года такие работы выполнены на реке Шкотовке в селах Центральное и Новороссия. Выполнен ремонт защитных дамб в селах Новокрещенка и Мельничное Красноармейского муниципального района. Введена в эксплуатацию защитная дамба в селе Новомихайловка Чугуевского муниципального района протяженностью 2,4 км", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Ранее Новомихайловка постоянно подвергалась подтоплениям, поскольку расположена на берегу самой крупной реки региона - Уссури, уровень которой во время летних тайфунов сильно повышается.

С прошлой осени, по данным правительства региона, были расчищены русла рек протяженностью 42,836 км. В текущем году продолжаются работы по реконструкции Кугуковского водохранилища в Уссурийском городском округе, которые планируется завершить до конца года, так же, как и капитальный ремонт дамбы в селе Золотая Долина Партизанского муниципального района и плановые работы по расчистке русел рек Богатой и Пионерской в городе Владивостоке.

"Особое внимание в этом направлении - город Владивосток: проведенные рейдовые мероприятия по рекам города показали, что работа по расчистке подмостовых пространств проведена не везде, где требуется, не удалены наносы и остатки деревьев, обрушенные бетонные конструкции, в том числе после ледяного дождя. С учетом поступающих сигналов граждан <...> данная работа продолжится", - сообщает правительство.