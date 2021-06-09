Сервис цифрового портфолио обучающегося планируется создать на федеральном уровне

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сервис по созданию цифрового портфолио обучающегося планируется организовать на федеральном уровне, оно упростит процесс поступления в вузы и поможет с выбором дальнейшей образовательной траектории, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минпросвещения.

"Сейчас обсуждается создание подобного сервиса федерального уровня, с соответствующей защитой данных и с широким набором удобных функций. Любые данные в портфолио должны быть верифицированы, размещены исключительно с согласия ребенка и семьи, доступны только определенному количеству организаций, например вузам. При этом все данные, загружаемые в федеральную базу, должны быть деперсонифицированы и вопросы защиты данных стоят в этой работе как первостепенные, им уделяется повышенное внимание", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что проект находится в стадии проработки, активно обсуждается специалистами из Минпросвещения и Минцифры.

"Так называемая копилка достижений школьников в цифровом виде по аналогии с цифровыми профилями других сфер может облегчить и автоматизировать многие процессы в сфере образования. Подобные сервисы существуют давно, востребованы родительским сообществом, однако разрознены и не предоставляют возможность свести все в целостную единую картину всех успехов ребенка", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что проект уже давно обсуждался в экспертном сообществе, однако до настоящего времени не имел возможностей технической реализации. Портфолио появится в рамках реализации цифровой образовательной среды, эксперимент по внедрению которой продлится до 31 декабря 2022 года.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что данное портфолио не будет обязательным. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС сообщал, что в России планируется создать ресурс "Мои успехи", где будут аккумулироваться достижения школьника и формироваться его цифровой портрет, который вузы при зачислении смогут учитывать наравне с результатами ЕГЭ и олимпиад.