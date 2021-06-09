В Крыму зафиксировали 113 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 113, сообщил в среду на своей странице во " ВКонтакте " глава Крыма Сергей Аксенов.

Более 100 случаев в сутки фиксируется уже седьмой день подряд - с 3 июня. Ранее с середины мая показатель держался ниже 100.

"За 8 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 91 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 21 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа", - написал Аксенов.

По его данным, на коронавирусную инфекцию обследованы 4 765 человек. За сутки признали выздоровевшими 122 человека, за весь период - 41 188 человек.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в регионе выявили около 44,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 41 тыс. человек, умерли около 1 400.