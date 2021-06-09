Lux Express возобновил автобусные рейсы между Таллином и Санкт-Петербургом

ТАЛЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Эстонская компания Lux Express со среды возобновляет прямые автобусные рейсы по маршруту Таллин - Санкт-Петербург и обратно. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

По информации компании, рейсы будут совершаться из обоих городов четыре раза в неделю. По понедельникам и пятницам автобус будет отправляться из Таллина в 07:00 (совпадает с московским), из Санкт-Петербурга - в 17:15. По средам и воскресеньям автобусы будут отправляться из Таллина в 15:45, а из Санкт-Петербурга - в 07:30.

"Обе страны установили четкие правила и ограничения в отношении того, кто, как и при каких условиях может пересекать границу. В остальном пересечение границы точно такое же, как и полтора года назад, когда автобус Lux Express пересек восточную границу Эстонии в последний раз", - отметил глава международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.

Представитель компании также выразил надежду, что вновь открытая линия продолжит работу и после летнего сезона.

"Уже в июне Санкт-Петербург примет турнир подгруппы чемпионата Европы по футболу, что, безусловно, повысит спрос на поездки, если на стадион будут допущены зрители. Тем более, что во время чемпионата Европы по футболу поезда между Хельсинки и Санкт-Петербургом ходить не будут", - подчеркнул он.

Lux Express приостановил прямые автобусные рейсы из Таллина в Санкт-Петербург в начале 2020 года из-за пандемии.