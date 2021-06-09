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Евро-2020

УЕФА и МИД России работают над аккредитацией комментатора Арустамяна на Евро-2020

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва реализует целый комплекс мер для того, чтобы работа иностранных корреспондентов была максимально комфортной.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вместе с МИД РФ ведут работу, чтобы комментатор Нобель Арустамян получил аккредитацию для освещения предстоящего чемпионата Европы по футболу. Об этом в среду написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"УЕФА ищет решение, позволяющее российскому спортивному обозревателю Нобелю Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению ЧЕ по футболу. Верю, что решение будет найдено, - написала она. - Весь вечер вчера этим занимались. И могу вам сказать, что такого конструктивного отношения всех вовлеченных сторон давно не видела".

Дипломат подчеркнула, что Россия реализует целый комплекс мер для того, чтобы работа иностранных корреспондентов в этот период была максимально комфортной.

Ранее генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщила в своем Telegram-канале, что одна из региональных футбольных федераций отказала в согласовании комментатора Арустамяна.

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РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЕвро-2020
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