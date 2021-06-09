Осужденного в Москве американского студента Тревора Рида выписали из больницы при СИЗО

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Американский студент Тревор Рид, осужденный за нападение на сотрудников полиции на севере Москвы, выписан из больницы, COVID-19 у него протекал бессимптомно. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе УФСИН по Москве.

Ранее невеста Рида Алина Цыбульник сообщила ТАСС, что он помещен в больницу при СИЗО-1 из-за коронавирусной инфекции. "Осужденный Тревор Рид в связи с выздоровлением был выписан из больницы МСЧ-77 ФСИН России, где ранее проходил лечение. Заболевание протекало бессимптомно. Медицинская помощь Тревору Риду оказывалась в полном объеме", - сообщили в УФСИН.

Головинский суд Москвы летом прошлого года признал Рида виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья), назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. По версии следствия, в августе 2019 года он напал на полицейских, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника. Рид обжаловал приговор. Он не признает себя виновным и утверждает, что не помнил, как произошел его конфликт с полицейскими из-за алкогольного опьянения.

Проведение заседания по жалобе Рида неоднократно откладывалось из-за назначения американцу дополнительных экспертиз и состояния его здоровья.