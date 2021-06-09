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Пандемия COVID-19

В Китае сделали более 800 млн прививок от коронавируса

Вакцинация проходит в 31 административной единице страны, отметили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения республики

ПЕКИН, 9 июня. /ТАСС/. Китайские врачи в ходе кампании массовой вакцинации сделали жителям страны свыше 800 млн прививок от коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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По состоянию на 8 июня 2021 года, в 31 административной единице КНР в общей сложности было сделано 808,962 млн прививок от коронавируса нового типа, уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцины среди 54,52 млн жителей страны. К 1 апреля было сделано 126,6 млн прививок, к 1 мая - 270,41 млн, а к 1 июня - 681,9 млн.

Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань информировал о планах властей к июню привить около 40% жителей республики, то есть примерно 560 млн из более чем 1,4 млрд человек.

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КитайПандемия COVID-19
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