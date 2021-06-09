Саяно-Шушенский заповедник опубликовал уникальное видео игр котят краснокнижных ирбисов

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Игры котят краснокнижного снежного барса, рожденных 2020 году самкой, выпущенной в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края в рамках проекта по восстановлению численности вида, сняли на видео. Подобные кадры являются большой редкостью, сообщили в среду ТАСС в заповеднике.

В России отмечается динамика снижения численности ирбиса на территории его ареала, так, в Саяно-Шушенском заповеднике в 2016-2017 годах фиксировался только один снежный барс. В 2018 году началась программа по восстановлению численности вида. В заповедник, где обитал один барс по кличке Ихтиандр, привезли пару ирбисов из Таджикистана. Успех проекта зависел от появления у животных потомства. В 2020 году самка родила двух котят.

"В Саяно-Шушенском заповеднике получено уникальное видео с игрой котят снежного барса. Снежный барс - очень скрытное животное, и кадры, где молодые барсы в естественных условиях обитания резвятся друг с другом и с матерью, большая редкость. Кроме того, ирбисы - сумеречные животные, поэтому дневные качественные видео особенно ценны", - сообщил собеседник агентства.

По словам старшего научного сотрудника заповедника Романа Афанасьева, в настоящий момент готовятся паспорта на котят, родившихся в прошлом году, однако, определить их пол еще не удается.

Самца, привезенного из Таджикистана, выпустили в конце декабря 2018 года, а самку - в марте 2019 года. Обе особи прошли ветеринарный осмотр и карантинную передержку в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей", адаптационный этап проходил в вольерном комплексе на территории заповедника. Наблюдение за перемещением зверей ведется при помощи сети автоматических фотокамер. В конце 2019 года было установлено, что Ихтиандр делит свой территориальный участок с самкой в центральной части ареала группировки, вытеснив привезенного из Таджикистана самца в южную часть.

В конце 2019 года сообщалось, что в России осталось не менее 65 особей снежного барса, это 2% от мировой популяции. Точную численность установить не удается, так как они живут в труднодоступной горной местности. В России обследовано только 70% мест обитания ирбиса. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек.