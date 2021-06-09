Минстрой назвал Приволжский федеральный округ лидером голосования по благоустройству

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Жители Приволжского федерального округа приняли наиболее активное участие во всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2022 году. Об этом сообщил в среду заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров на пресс-конференции в ТАСС.

"Центральный федеральный округ, в котором живет почти 30% населения, стал вторым по числу проголосовавших - 1,7 млн голосов. Первое место занял Приволжский федеральный округ - 2,2 млн. И третье место - Южный федеральный округ (1,4 млн), идет почти наравне с Уральским федеральным округом (1,3 млн)", - сказал Егоров.

По его словам, среди регионов-лидеров по числу голосов - Красноярский край, Свердловская, Ростовская, Челябинская области, Ставропольский край. В каждом из этих регионов приняли участие в опросе примерно по 400 тыс. человек и более. При этом в Магаданской области проголосовала половина граждан старше 14 лет, в Липецкой, Мурманской областях, Краснодарском крае и Калмыкии - каждый пятый, отметил замминистра. Самыми активными городами стали Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи, а также многие города Московской области.

Егоров добавил, что, по уточненным данным, в целом в опросе приняли участие 9,68 млн человек по всей стране.

Минстрой РФ запустил специальную платформу по голосованию за проекты благоустройства za.gorodsreda.ru в феврале 2021 года. Принять участие в выборе объекта благоустройства в своем регионе могли россияне в возрасте старше 14 лет. Зарегистрироваться на платформе можно было по номеру телефона или через учетную запись на портале госуслуг. Опрос проходил с 26 апреля по 30 мая.

Как отмечал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в онлайн-голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году, приняли участие 9,7 млн россиян. При этом более чем в 30 регионах выбор сделали свыше 100 тыс. человек. На голосование на платформе za.gorodsreda.ru было выставлено около 6 тыс. дизайн-проектов. За время работы платформы они набрали более 50 млн просмотров. По словам вице-премьера, проголосовать гражданам помогали около 14 тыс. волонтеров.