Более 30 тыс. человек приняли участие в забастовке младшего медперсонала в Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 9 июня. /ТАСС/. Новозеландские медсестры, фельдшеры и акушерки провели в среду массовую забастовку, чтобы выразить недовольство условиями труда и размером его оплаты. Об этом сообщил профсоюз медсестер Новой Зеландии, разместивший соответствующее сообщение на своей странице в Facebook.

Главная причина забастовки - слишком низкая заработная плата младшего медперсонала, которая не индексируется с 2018 года. По мнению профсоюза, это способствует оттоку людей из профессии и не привлекает в нее молодежь. Оставаясь на своих рабочих местах, медсестры сталкиваются с повышенной нагрузкой из-за нехватки персонала, что, в свою очередь влияет на безопасность их труда.

"Более 30 тыс. членов новозеландской профсоюзной организации медсестер с мая 2020 года ведут переговоры о коллективном [трудовом] соглашении. Но региональные управления новозеландского департамента здравоохранения не сделали им предложение, в рамках которого сотрудники могли бы рассчитывать на адекватную оплату своей работы и безопасность труда в государственных больницах и медучреждениях", - указано в заявлении профсоюзной организации.

По данным издания The New Zealand Herald, участники акции оставили свои рабочие места в 11:00 по местному времени (01:00 мск) и продолжали забастовку до 19:00 (09:00 мск), призывая министра здравоохранения Новой Зеландии Эндрю Литтла "быть справедливым и признать вклад медсестер в дело охраны общественного здоровья, повысить привлекательность профессии, чтобы предотвратить надвигающийся кадровый кризис". "Мы призываем министра вмешаться и обеспечить будущее государственных больниц и медучреждений, а также будущее медицинских работников страны", - отметили в профорганизации.

Среднее повышение заработной платы медсестер, которая сегодня составляет в среднем 5,5 тыс. новозеландских долларов ($3,9 тыс.) в месяц, предложенное департаментом повышение предусматривает двухгодичный поэтапный рост оплаты труда на 4,6% - 11,7% (в зависимости от квалификации, стажа и занимаемой должности). В профсоюзной организации считают, что заработная плата должна быть повышена, как минимум, на 17%, причем на первом этапе (до конца 2021 года) доход должен увеличиться на 10%, а затем (до конца 2022 года) еще на 7%.

Также в число требований профсоюза входит увеличение ежегодного отпуска для медсестер на пять дней (сегодня он составляет 10 календарных дней в первый год работы и до 20 дней в каждый последующий) и обеспечение безопасных условий труда, включая запрет работы в условиях критической нехватки персонала.

В Министерстве здравоохранения Новой Зеландии отметили, что забастовка младшего медперсонала стала причиной серьезного сбоя в работе больниц и клиник по всей стране, однако, ведомство рассчитывает продолжить переговоры с национальным профсоюзом медсестер в ближайшие дни после ее завершения.