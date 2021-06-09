Кабмин направит регионам на горячее питание для школьников еще более 127,7 млн рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направит в регионы свыше 127,7 млн рублей на обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабинета министров.

"В России продолжает увеличиваться число школ, которые технически готовы предоставлять горячее питание учащимся младших классов. Чтобы в новом учебном году образовательные учреждения смогли начать это делать, правительство дополнительно направит в регионы более 127,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин. Расходы регионов на эти цели софинансируются из федерального бюджета.

В 2020 году на обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием было направлено более 22 млрд рублей, в 2021 году на эти цели предусмотрено свыше 59 млрд рублей. В новом учебном году субсидии дополнительно получат 195 общеобразовательных организаций из 10 регионов страны. Это Ингушетия, Карелия, Крым, а также Архангельская, Иркутская, Калининградская, Новгородская, Псковская, Ростовская и Рязанская области. Размер субсидии распределяется пропорционально числу учащихся младших классов в каждой школе.