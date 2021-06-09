Госдума разрешила разыскивать пропавших людей по их геолокации

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска.

Во втором чтении документ был дополнен положениями о необходимости получать судебное решение в течение 48 часов с начала поиска, при этом суд должен быть оповещен в течение 24 часов после получения данных о местоположении пропавшего. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия правоохранители должны будут получить разрешение суда либо прекратить поиск по геолокации.

Как отмечал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, таким образом законодатели дают "возможность оперативного и незамедлительного розыска людей". Кроме того, доработанная версия документа снимает противоречие между положениями законопроекта и конституционными гарантиями на тайну связи и неприкосновенность частной жизни, считает парламентарий.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь подчеркивал, что в ходе поисковых работ "счет идет на часы, промедление может стоить человеку жизни". Оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда, указывал председатель Госдумы.

Документ, авторами которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2018 года. Спустя год он был поддержан в первом чтении. Инициатива была подготовлена во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 23 августа 2017 года.