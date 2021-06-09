Рособрнадзор заявил, что около 50% учителей не дотягивают до базового уровня подготовки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 40% педагогов в России имеют достаточно хорошую предметную подготовку, тогда как примерно половина учителей не дотягивает до базового уровня подготовки, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

В течение трех лет Рособрнадзор проводил оценку предметных и методических компетенций учителей школ, сообщил Музаев. Оценку прошли учителя-предметники почти по всем дисциплинам и учителя начальных классов.

"Есть серьезные проблемы в методической и предметной подготовке у достаточно большого процента учителей. Как показывают результаты исследования, чуть более 40% учителей у нас достаточно хорошо подготовлены, к ним вопросов нет. Примерно половина учителей немного не дотягивает до базового уровня подготовки", - заявил глава ведомства, выступая на заседании Российского Союза ректоров по вопросам развития педагогического образования.

Он отметил, что на последних необходимо направить самое пристальное внимание - это поле деятельности для региональных институтов развития образования, институтов повышения квалификации и всех вузов, которые выпускают педагогов.

По его словам, в прошлом году ведомством было проведено исследование в 50 субъектах на предмет того, как регионы используют полученные результаты оценки компетенций учителей с точки зрения разработки программ повышения квалификации и магистерских программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов. "Только 20% субъектов имеют адресные магистерские программы и здесь есть, над чем поработать", - сказал Музаев.

Средний балл ЕГЭ

При этом абитуриенты, поступающие в вузы для обучения педагогическим специальностям, имеют хороший уровень подготовки, отметил он. "Средний балл ЕГЭ поступивших в 2020-2021 учебном году на укрупненную группу специальностей "Образование и педагогические науки" составил 68 в целом по Российской Федерации. Он растет. Общий средний балл поступления студентов - 69, и радует, что педагогические специальности уже на эту планку вышли", - сообщил Музаев.

В пресс-службе отметили, что в топ вузов, ведущих прием на педагогические специальности, по среднему баллу ЕГЭ вошли: Национальный исследовательский университет ИТМО - средний балл 89,02, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - 86,61, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова - 84,77, Пермский государственный национальный исследовательский университет - 82,94, Московский городской педагогический университет - 82,81, Московский педагогический государственный университет - 80,29.