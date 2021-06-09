Дума приняла закон о бесплатной вакцинации в частных медучреждениях

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий частным медицинским организациям проводить бесплатную вакцинацию граждан.

Инициативу внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов в ноябре 2019 года. Документ разрешает медицинским учреждениям, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), бесплатно проводить профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья уточнил, что речь идет о всех медорганизациях (вне зависимости от их организационно-правовой формы).

Обеспечение таких организаций вакцинами для проведения профилактических прививок осуществляется федеральными и региональными органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Порядок обеспечения таких медорганизаций вакцинами для прививок, включенных в национальный календарь, установит правительство, а вакцинами для прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, - высший исполнительный орган госвласти субъекта РФ.