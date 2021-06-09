Задержание блогера Хованского связано с песней о теракте на Дубровке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Задержание блогера Юрия Хованского в Санкт-Петербурге связано с размещенной в интернете песней про теракт в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"История с Хованским связана с песней про "Норд-Ост", - сказал собеседник агентства.

Песня, одобряющая теракт, размещена в интернете, в том числе ее можно найти на YouTube. СМИ сообщали о том, что ее якобы пел Хованский и признавался в том, что ему стыдно за это. Видео также сопровождается фотографией блогера, однако на ролике представлена только звуковая дорожка.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Хованского задержали в Петербурге во вторник вечером в ходе расследования уголовного дела по статье 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. В каком статусе сейчас находится Хованский, собеседник агентства не уточнил. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Хованскому 31 год, он ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.