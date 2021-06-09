В Москве выявили 4 124 случая заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 16 января

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 124, это максимальный показатель с 16 января. Всего было выявлено 1 209 214 заболевших, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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В относительном выражении прирост числа инфицированных, по данным штаба, составил 0,34%. Днем ранее было выявлено 3 817 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 умерших из-за коронавируса. Общее число смертей составило 20 648.

Также за сутки в столице были выписаны по выздоровлению 2 311 пациентов. За все время вылечились 1 082 243 человека. В настоящее время продолжают лечение 106 323 человека.