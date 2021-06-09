Госпремию в области правозащиты получила Елена Тополева-Солдунова

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Директор автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова и президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова стали лауреатами государственной премии 2020 года за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом сообщил советник президента РФ, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в среду в ходе онлайн-брифинга.

"Я назову лауреатов за выдающиеся достижения в области правозащиты. Елена Андреевна Тополева-Солдунова - директор автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации", она председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ <...> За выдающиеся достижения в области благотворительности государственная премия по указу президента присуждена [президенту благотворительного фонда "Линия жизни" Фаине Яковлевне Захаровой", - сказал он.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Вручение госпремий президентом РФ Владимиром Путиным обычно проходит в Кремле по случаю Дня России, 12 июня. В прошлом году торжественное мероприятие было перенесено на 24 июня, однако на этот раз, как сообщал советник главы государства по культуре Владимир Толстой, церемония запланирована на традиционную дату.