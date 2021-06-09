СМИ: научная ассоциация КНР внесла Санья на Хайнане в список научно-инновационных городов

ХАЙКОУ /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Китайская научно-техническая ассоциация (КНТА) внесла город Санья на южном побережье острова Хайнань в перечень ключевых инновационных населенных пунктов КНР с наиболее перспективными научно-экспериментальными проектами. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

Как уточнило издание, в почетный список попали еще 38 "экспериментальных площадок" из разных регионов Китая. Санья фигурирует в нем прежде всего благодаря особой зоне развития "Ячжоувань" - одного из 11 стратегических кластеров Хайнаньского порта свободной торговли.

"В последние годы этот наукоград при поддержке ведомств всех уровней активно использовал свои преимущества. <...> Санья ускоренными темпами формирует масштабную научно-исследовательскую платформу, создавая для нее инфраструктуру и все необходимые условия", - прокомментировала научно-техническая ассоциация успехи этого популярного курортного города.

По мнению экспертов КНТА, в последние годы Санья демонстрирует впечатляющий прогресс в работе по созданию "отраслей будущего", в частности связанных с глубоководными и селекционными проектами. Предполагается, что благодаря инновациям в городе быстро сформируется надежная структура по стимулированию долгосрочного интенсивного развития.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить этот город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.