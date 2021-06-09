Госдума ввела механизм внесудебной блокировки ложных обвинений в совершении преступлений

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений.

Основанием для блокировки, согласно инициативе, будет являться заявление лица в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления. При этом законопроект обязывает приобщать к такому заявлению "документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации".

В соответствии с предложенным механизмом региональная прокуратура в течение 10 дней проверяет обоснованность предоставленных данных. По ее результатам составляется заключение о наличии оснований для принудительного удаления такой информации. После этого в течение 5 дней генпрокурор РФ или его заместитель проверяют обоснованность заключения. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры по удалению недостоверной информации.

Парламентская оппозиция проголосовала против документа (60 голосов против), его раскритиковали представители КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". В частности, коммунист Алексей Куринный высказал опасения, что нововведение коснется очень узкого числа лиц и будет применяться крайне избирательно. Единоросс Евгений Ревенко в свою очередь заявил, что инициатива не направлена на ограничение свободы слова в интернете и не приурочена к предвыборной кампании. "Мы знаем десятки и тысячи случаев, когда людей необоснованно обвиняют в совершении преступлений. Человек месяцами, а то и годами, учитывая перегруженность судебной системы, пытается защитить свою честь и достоинство", - отметил он, назвав законопроект "наступлением на вакханалию" в интернете. "Это наступление на клевету, на очернительство", - заверил депутат.

Ранее в беседе с журналистами глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн уточнил, что законопроект распространяется в том числе на размещенные в интернете материалы с обвинениями в коррупционных преступлениях, не подкрепленными приговором суда. При этом документ не направлен против конкретных организаций, заверил парламентарий, отвечая на вопрос ТАСС о том, подпадут ли под действие закона расследования Фонда борьбы с коррупцией (организация, признанная в РФ НКО-иноагентом).

Авторами инициативы выступили первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") и член комитета по регламенту Андрей Альшевских ("Единая Россия").