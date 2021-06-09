Данные цифрового портфолио ученика будут раскрываться лишь с его согласия

КЕМЕРОВО, 9 июня. /ТАСС/. Доступ к данным из сервиса цифрового образовательного портфолио обучающихся, который планируется создать на федеральном уровне, будет персональным и закрытым. Только ученик по своему усмотрению сможет поделиться сведениями о своих достижениях с образовательными организациями, сообщила журналистам в среду в ходе международной конференции по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass в Кемерове заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

"[Цифровое] портфолио - это личный кабинет школьника, который он сам для себя заводит. И нигде, ни в каком одном месте собираться информация про всех школьников страны, с их учебными и неучебными достижениями, не будет. Это кабинет, куда стекаются достижения из разных систем хранения, их видит только сам пользователь. <…> В случае если ты хочешь этими достижениями поделиться при переходе в другую школу, при поступлении в колледж или вуз, ты как носитель информации можешь это сделать", - сказала Васильева, отвечая на вопрос ТАСС.

Проект сервиса по созданию на федеральном уровне цифрового портфолио обучающегося, где он сможет размещать данные о своих достижениях, находится в стадии проработки и активно обсуждается специалистами из Минпросвещения и Минцифры. Портфолио появится в рамках реализации цифровой образовательной среды, эксперимент по внедрению которой продлится до 31 декабря 2022 года. Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что данное портфолио не будет обязательным. Планируется, что сервис будет работать в рамках государственной информационной системы (ГИС) "Моя школа".

"Прежде всего [будут размещаться данные о достижениях обучающихся в] образовании, культуре и спорте, так как достижения у школьников копятся в этих направлениях. А дальше уже будем смотреть, самое главное - это верифицируемость данных", - добавила Васильева.

Международная конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass проходит в Кемерове 9-10 июня. На тематических площадках будут обсуждаться темы современного дошкольного, школьного и профессионального образования, а также вопросы профессиональной переподготовки педагогических работников. В числе спикеров конференции представители органов власти, некоммерческих организаций, эксперты в сфере образования, педагоги и блогеры.