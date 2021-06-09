Вручение госпремий лауреатам 2020 года пройдет 12 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вручение государственных премий лауреатам 2020 года в сферах науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной деятельности и благотворительности состоится в День России, 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Имена лауреатов были объявлены в среду на специальном брифинге. Награды удостоились в том числе разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Вручение государственных премий состоится 12 июня", - говорится в сообщении Кремля.

Ранее советник президента по культуре Владимир Толстой сообщал, что глава государства Владимир Путин будет лично вручать госнаграды.

Вручение госпремий президентом РФ Владимиром Путиным обычно проходит в Кремле в День России. В 2020 году на фоне пандемии торжественное мероприятие было перенесено на 24 июня.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.