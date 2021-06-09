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Госдума разрешила кочевникам регистрироваться в районе кочевания

Документ, подтверждающий ведение кочевого или полукочевого образа жизни, будет выдаваться органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который позволит гражданам РФ, относящимся к коренным малочисленным народам, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, регистрироваться в муниципальном образовании по маршруту кочевания.

Закон предусматривает, что кочевники, то есть представители коренных малочисленных народов, не имеющие постоянного места проживания, смогут зарегистрироваться в одном из муниципальных образований по выбору, в границах которого проходят маршруты кочевий, по адресу местной администрации такого образования.

Законом также уточняется, что документ, подтверждающий ведение кочевого или полукочевого образа жизни, выдается органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования, а не муниципального района, как установлено сейчас.

Корреспондирующие поправки вносятся в Гражданский процессуальный кодекс РФ - уточняется перечень документов, прилагаемых к заявлению на усыновление детей из числа кочевников гражданами, относящимися к таким же народам.

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