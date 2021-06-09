Дума освободила врачей от уголовного наказания при случайной утрате наркотических средств

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который оградит медицинских работников от наказания по уголовной статье за нарушение правил оборота наркотических средств, которые использовались в медицинских целях, если оно произошло по неосторожности, а утрата препаратов не привела к причинению вреда охраняемым уголовным законом интересам.

Статья 228.2 Уголовного кодекса РФ теперь будет дополнена примечанием, согласно которому действие статьи "не распространяется на нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенное по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности и повлекшее их утрату, если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам".

Факт утраты при этом должен быть зафиксирован специальной комиссией в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД. Как ранее указывал статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, законопроектом не предусмотрено никаких дополнительных ограничений. Председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников со своей стороны пояснял, что речь идет об освобождении от уголовной ответственности за разбившиеся ампулы, нарушения правил перевозки, учета и т. д. Закон будет иметь обратную силу, при этом он не исключает дисциплинарную и материальную ответственность за утрату наркотических средств.

На данный момент максимальное наказание по статье 228.2 УК РФ - лишение свободы на срок до трех лет с потерей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.