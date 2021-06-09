Дума приняла закон об ужесточении правил медкомиссии для кандидатов на владение оружием

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием и владельцев оружия.

Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, но платно. Оно должно включать исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование. Чтобы исключить возможность предоставления подложных медсправок, заключения по итогам медкомиссии теперь будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде. Бумажные справки таким образом упраздняются.

Медкомиссия должна проводиться раз в пять лет. Проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). Кабмин РФ будет устанавливать перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина таких заболеваний Росгвардия будет также проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Такие требования будут касаться также лиц, которые коллекционируют или экспонируют оружие. После этого в течение двух месяцев гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо лишиться права владения оружием.

Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые изменения не позволят зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой. "Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия. Новый порядок не позволит взять в руки оружие, тем более зарегистрировать его", - сказал он журналистам.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани 11 мая устроил в ней стрельбу. В результате погибли девять человек, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда, он обвиняется в убийстве двух и более лиц.