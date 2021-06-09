В Аргентине будут производить 500 тыс. доз "Спутника V" в неделю

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июня. /ТАСС/. Производство 500 тыс. доз вакцины "Спутник V" еженедельно будет налажено через несколько дней в Аргентине . Об этом сообщил во вторник президент фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас, выступая в Палате депутатов аргентинского парламента, сообщило агентство Telam .

"Начиная с этой недели мы будем выпускать 500 тыс. доз [препарата] в неделю, мы сможем расширить производство до 5 млн доз в месяц, как только достигнем [необходимого] ритма", - сказал Фигейрас. Он уточнил, что этого удастся достичь при условии завершения Россией запланированных поставок сырья для производства вакцины.

Отвечая на вопрос, будет ли поставляться в Аргентину сырье для производства второй прививки "Спутника V", Фигейрас ответил, что "есть такое обещание" с российской стороны. Он отметил, что пока не располагает точной датой начала поставок в страну активного компонента.

Президент Richmond подчеркнул, что решение о производстве российской вакцины в Аргентине "является предметом гордости аргентинской науки". Выпуск "Спутника V" в южноамериканской стране "станет скромным вкладом в столь тяжелый момент", который переживают люди из-за пандемии коронавируса, сказал он.

Первая партия сырья для выпуска российской вакцины от коронавируса доставлена в Аргентину во вторник. О начале ее производства в Аргентине Фигейрас объявил 4 июня. Препарат будет выпускаться под названием "Спутник VIDA".