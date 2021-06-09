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Дума ввела ненормированный рабочий день для руководства ФСБ

Сейчас законодательство предусматривает возможность установления ненормированного служебного дня для отдельных категорий сотрудников МВД, ФСО и ФСИН

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении депутатский законопроект, устанавливающий ненормированный рабочий день для руководящего состава ФСБ России.

"Устанавливается ненормированный служебный день для руководства органов Федеральной службы безопасности РФ, а также предусматривается возможность его установления для иных категорий сотрудников", - говорится в пояснительной записке. Сотрудникам ФСБ с ненормированным рабочим днем также будет положен ежегодный дополнительный отпуск до 10 дней.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас законодательство предусматривает возможность установления ненормированного служебного дня для отдельных категорий сотрудников МВД, ФСО и ФСИН. По их мнению, такую норму необходимо распространить и на сотрудников ФСБ в связи с "особенностями прохождения службы". "Принятие закона положительно скажется на реализации задач, возложенных на органы Федеральной службы безопасности РФ", - говорится в пояснительной записке.

Ненормированный день устанавливается для военнослужащих органов ФСБ, замещающих должности руководителей (начальников, командиров) и их заместителей. Также он сможет устанавливаться по решению руководителя для иных должностей.

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