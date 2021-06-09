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Директор Центра им. Гамалеи поблагодарил Путина за поддержку

Александр Гинцбург стал одним из лауреатов Государственной премии за выдающиеся достижения в области научных исследований

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, удостоенный Государственной премии наряду с другими разработчиками вакцины "Спутник V", выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку и заявил, что "надо работать дальше".

"Большая благодарность президенту, который нас наградил, за то внимание, интерес, всестороннюю поддержку, которую он оказал нашим исследованиям. Это высокая награда! Благодарность всем коллегам, с которыми мы многие годы сотрудничаем. Надо работать дальше, громадное поле впереди", - сказал он в среду ТАСС, комментируя новость о присуждении премии.

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко сообщил, что разработчики "Спутника V", включая Гинцбурга, Дениса Логунова и Сергея Борисевича, получили Государственную премию за выдающиеся достижения в области научных исследований.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством в России. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года - 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак и фрачный знак.

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