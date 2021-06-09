В Роспотребнадзоре заявили, что РФ не находится на пороге подъема заболеваемости COVID-19

"Делать заключение о том, что мы находимся на пороге нового подъема, неверно. Но сейчас многие продолжают игнорировать меры предосторожности, не осознают необходимость вакцинации и способствуют циркуляции вируса среди населения. Нечасто видишь соблюдение мер предосторожности в общественном транспорте, на предприятиях, в различных общественных местах. Если эти обстоятельства будут сохраняться, то периодические подъемы заболеваемости вполне объяснимы и будут наблюдаться и сейчас, и далее", - сказала она.

Пшеничная отметила, что иммунитет после COVID-19 у переболевших снижается, а те, кто еще не болел, не очень активно вакцинируются. "Это отдаляет от нас время достижения коллективного иммунитета и того момента, когда мы сможем смело снять маски и обнять друг друга", - пояснила она.

В среду федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием сообщил, что в России за сутки выявили 10 407 случаев заражения, что стало максимумом с 7 марта.

Влияние погоды и меры профилактики

Кроме того, дождливая прохладная погода, которая сейчас наблюдается в России, также может благоприятствовать циркуляции различных респираторных вирусов. По словам эксперта, это тоже оказывает влияние на эпидемический процесс по COVID-19. При этом подъемы заболеваемости закономерны для процесса стабилизации, но переход на стадию ее снижения зависит сознательности самих граждан.

"Полагаю, что уже никто не сомневается в эффективности мер профилактики в отношении COVID-19 и других ОРВИ, но этого совершенно недостаточно. Их надо соблюдать на регулярной основе и, конечно же, осознавать необходимость массовой вакцинации для быстрейшего завершения пандемии и вносить свой вклад в приближение этого времени", - заключила Пшеничная.