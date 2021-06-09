Дума приняла во II чтении законопроект о зачислении в одну школу братьев и сестер

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий в том числе установление приоритетного права на зачисление в одну и ту же школу родных братьев и сестер независимо от места их регистрации.

Принятый в первом чтении законопроект изначально вносил поправки в закон "Об образовании" и был направлен на выплату стипендий обучающимся в военных общеобразовательных и профессиональных учреждениях. Речь идет об общеобразовательных организациях со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский (морской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус", а также организациях со специальным наименованием "военно-музыкальное училище", находящихся в ведении соответствующих федеральных госорганов.

Ко второму чтению к законопроекту поступили поправки, уточняющие норму о преимущественном праве приема детей в школы и детские сады. Поправки внесли секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова, первый замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев и член президиума генсовета "Единой России", сопредседатель рабочей группы партии по поддержке гражданского общества, сенатор Мария Львова-Белова.

Доработанный ко второму чтению законопроект отменяет нормы, согласно которым родные братья и сестры для получения приоритетного права при зачислении в одну и ту же школу или детский сад должны иметь общее место жительства. Законопроект во втором чтении также вносит корреспондирующие поправки в Семейный кодекс РФ.

Как отметила Аршинова, законопроект "улучшит не только финансовый, но и психологический климат в семье". "Бывают разные ситуации, когда ребенка регистрируют не в том месте, где он проживает фактически, например, чтобы решить вопрос наследования. И такие дети уже не могли бы посещать образовательное или дошкольное учреждение, где уже учатся их родственники. Таких ситуаций больше не будет. Законопроект также поможет решить финансовый вопрос многодетным семьям, ведь в каждой школе, как правило, свои требования к форме", - сообщила она журналистам в среду.