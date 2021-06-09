В Ленинградской области открыли дополнительно 230 коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Лужская больница в Ленинградской области открыла дополнительно 230 коек для пациентов с коронавирусом, таким образом общее количество коек для этой категории пациентов выросло до 1,1 тыс. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ленинградская область увеличила число коек для пациентов с COVID-19 - еще 230 коек добавлено в Лужской больнице. Таким образом, сегодня пациентов с коронавирусом принимают на 1 181 койке. Свободными остаются 260 коек, в том числе в палатах реанимации - 89", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за прошлые сутки поступили 125 человек, заразившихся коронавирусом, в том числе девять - в палаты интенсивной терапии. Сутками ранее госпитализировали 131 жителя региона.

"Медики констатируют, что единственный способ остановить рост заболеваемости - сделать прививку одной из трех имеющихся в Ленинградской области вакциной. Адреса и расписание прививочных пунктов жители могут найти на сайтах районных больниц", - добавили в пресс-службе правительства.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 46 046 человек, выздоровели 43 171, умерли 1 541. За минувшие сутки в регионе выявили 85 случаев заражения.