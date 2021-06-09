Около 770 детей-сирот в Подмосковье устроили в семьи с начала года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства Министерства образования Подмосковья с начала года устроили в семьи около 770 детей-сирот, сообщила в среду пресс-служба министерства.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина отметила, что всего в Подмосковье насчитывается более 4 тыс. приемных семей, 70 из них создано в этом году.

При этом Каклюгина отметила, что в регионе ведется активная работа по созданию новых приемных семей. "В Подмосковье им оказывают материальную и консультационную поддержку. Так, будущие приемные родители могут обратиться за помощью и консультацией к психологам, юристам и медикам, которые работают в школах приемных родителей. Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью. У нас 71 такая школа. С начала года обучение там прошли 994 потенциальных усыновителя", - цитирует пресс-служба Каклюгину.

В министерстве пояснили, что всего в Московской области проживают более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15,3 тыс. находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, порядка 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.