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Пандемия COVID-19

Директор Центра им. Гамалеи считает, что борьба с коронавирусом продлится еще долго

Вклад в победу над инфекцией должен сделать каждый, придя на пункт вакцинации, отметил Александр Гинцбург

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Борьба с коронавирусом, по всей видимости, будет длительной, заявил ТАСС в среду директор Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург.

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"К сожалению, инфекция не отступает, и надо все время с ней бороться. Это как шахматная партия, которая, к сожалению, блицкригом не заканчивается, по всей видимости, она будет довольно длительная. Свой вклад в победу над инфекцией должен сделать каждый, придя на пункт вакцинации и сделав прививку", - сказал он.

Ранее стало известно, что Гинцбург наряду с другими разработчиками "Спутника V" удостоен государственной премии в области науки.

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