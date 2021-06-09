Самый сильный человек Югры сдвинул 40-тонный Boeing 737-500 и установил рекорд России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июня. /ТАСС/. Обладатель титулов "Самый сильный человек Югры" и "Самый сильный человек Тюменской области" Максим Гамецкий в среду установил рекорд России. Он сдвинул 40-тонный самолет в международном аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) на 15 метров за 39 секунд. Об этом сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Попушой.

"Гамецкий установил новый рекорд России по truck-pull plane (тяга самолета за канат - прим. ТАСС), отбуксировав самолет Boeing 737-500 весом 40 тонн на 15 метров за 39 секунд", - сказала Попушой.

Предыдущий рекорд принадлежал обладателю титула "Самый сильный человек России" Эльбрусу Нигматуллину. В ноябре 2020 года он сдвинул 36-тонный Boeing 737-500 в международном аэропорту Уфы на 25 метров за 44,58 секунды. Его рекорд зафиксировал главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.