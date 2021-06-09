Юрий Хованский признал вину в оправдании терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Блогер Юрий Хованский, задержанный в Санкт-Петербурге, признал вину и раскаялся за исполнение песни, оправдывающей терроризм, следует из видеозаписи оперативной съемки, распространенной СК РФ.

"В свое время исполнял песню с оправданием терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", - сказал Хованский.

Блогер задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). По данным следствия, в середине 2020 года в Петербурге в интернете он публично исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Хованского задержали в Петербурге во вторник вечером в связи с размещенной в интернете песней про теракт в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году.