Депутат от ЛДПР Власов заявил, что Хованский уже полгода не является его помощником

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что задержанный по подозрению в оправдании террористической деятельности блогер Юрий Хованский уже полгода не является его помощником.

"Хованский уже полгода не является помощником депутата от ЛДПР, удостоверение было отозвано по рекомендации высшего совета ЛДПР", - сказал Власов ТАСС.

Депутат заметил, что в ЛДПР Хованский как популярный блогер занимался сбором жалоб граждан. "Во время его стримов простые люди рассказывали о своих проблемах. Он эти сообщения собирал и передавал юристам ЛДПР, которые старались помочь", - сказал Власов.

"Увы, Хованский не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью. Поэтому как публичный политик я был вынужден прервать рабочие отношения с ним", - добавил Власов.

Как сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу, в отношении Хованского возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма"). Как пояснили в управлении, Хованский задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

По данным следствия, в середине 2020 года Хованский в Петербурге публично в интернете исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.