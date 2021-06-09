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Минстрой не ожидает проблем на рынке краткосрочной аренды из-за законопроекта "о тишине"

Нормы законопроекта касаются нарушений тишины в ночное время, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических требований, нанесения ущерба общему имуществу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Законопроект, который налагает на собственников помещений ответственность за нарушения со стороны арендаторов, не окажет негативного влияния на официальной рынок посуточной аренды, на котором отношения с гостями регулируются договором. Такое мнение ТАСС в среду выразил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает ответственность собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах за нарушения прав соседей, в том числе несоблюдение тишины в ночное время, со стороны лиц, допущенных в эти помещения. При этом владельцы объектов посуточной аренды выступили против законопроекта, заявив, что не всегда могут проконтролировать действия гостей.

"Если собственники аренды находятся в официальном поле, там есть определенные условия, есть договор. Мы же говорим о том, что у нас должен быть "белый" рынок аренды. Поэтому я думаю, что здесь собственникам квартир не надо бояться, просто надо уходить в официальную аренду", - сказал Егоров.

Нормы законопроекта касаются нарушений тишины в ночное время, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических требований, нанесения ущерба общему имуществу. Предполагается, что за систематическое нарушение обязательств (более двух раз за месяц) собственники будут нести административную ответственность.

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