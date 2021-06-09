В честь Дня России на телебашнях страны включат праздничную подсветку

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Праздничную подсветку включат на телебашнях в городах России 12 июня. Медиафасад Останкинской телебашни украсит открытка с поздравлением на фоне российского триколора, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"12 июня телебашни РТРС включат праздничные сценарии архитектурно-художественных подсветок в честь Дня России. В праздничном освещении предстанут телебашни Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Краснодара, Сочи, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Кирова, Костромы, Кызыла, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Тулы, Челябинска, Красноярска и других городов страны. На медиафасадах Останкинской телебашни с 00:00 мск 12 июня появится открытка с поздравлением на фоне российского триколора", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что накануне на шпиле Останкинской телебашни было заменено полотнище государственного флага России. Само полотнище размером 4,5 м на 1,5 м весит около 2 кг. Флаг закреплен девятью карабинами.

"Это специальные параметры, рассчитанные на ветровую нагрузку, которую способен выдержать шпиль башни. Полотнище сделано из особо прочной ткани, усиленной армированной сеткой. Но даже эта ткань изнашивается под сильным ветром, дождем и снегом и требует регулярной замены", - пояснили в пресс-службе.

Замену флага на высоте 540 м провели профессиональные антенщики-мачтовики. До отметки 348 м мачтовиков поднял скоростной лифт, далее они шли по металлической лестнице внутри антенной части до балкона на высоте 523 м, а оставшиеся 17 м забирались по внешнему шпилю башни. Один из них поднялся к флагштоку, второй работал на страховке. Подъем вместе с установкой флага занял примерно полтора часа.

Впервые государственный флаг был поднят на Останкинскую телебашню в 1967 году, в год ее открытия. В 1991 году традиция размещать флаг на вершине на время прервалась и возобновилась в 2009 году, в День России.