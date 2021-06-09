В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах усилят в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил журналистам в среду начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"С сегодняшнего дня [в Москве] усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан. <...> Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора. Особое внимание будет уделено торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, а также летним верандам при них, ночным клубам и концертным мероприятиям", - сказал Данчиков.

Он уточнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. рублей. За нарушения установленных законодательством требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей, в случае повторных нарушений возможна приостановка деятельности до 90 суток.

"Ответственное поведение и соблюдение всех установленных норм и правил позволит нам избежать роста заболевших, а также не вводить дополнительные ограничительные мероприятия. Также обращаю внимание, что в городе Москве развернута вакцинация для всех желающих, и вакцинация является эффективным инструментом в борьбе с коронавирусной инфекцией", - заключил начальник Главконтроля.

Эпидемиологическая ситуация в Москве ухудшается. В городе растет число заболевших COVID-19, добавил Данчиков.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили журналистам, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 124, это максимальный показатель с 16 января. Всего было выявлено 1 209 214 заболевших.