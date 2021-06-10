Вознесение Господне: смысл, история и традиции христианского праздника

Событие Вознесения подробно описывается в евангелиях от Луки (Лк. 24: 50–51) от Марка и Деяниях святых апостолов (Деян. 1:9–11). Согласно этим текстам, приняв казнь и воскреснув из мертвых, Христос неоднократно являлся ученикам, укрепляя в них веру в чудо Своего Воскресения и подготавливая их к принятию обетованного Святого Духа. Затем Иисус собрал апостолов в Вифании на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо. Тогда явились два ангела и возвестили о том, что пройдет время и Христос снова вернется на землю в зримом облике, чтобы судить живых и мертвых.

О Вознесении написано в Новом Завете: "Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: "Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо". (Деяния 1:9–11)