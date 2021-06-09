Кабмин поддержал проект о дополнительных требованиях к выгулу домашних животных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало внесенный в Госдуму сенаторский законопроект о наделении регионов РФ правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, сообщил ТАСС в среду председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, который является одним из авторов документа.

"Правительство поддержало этот законопроект. На начальном этапе были замечания, связанные с экономическим обоснованием, но так как этот закон не потребует средств федерального бюджета, это замечание было снято", - пояснил Майоров, добавив, что законопроект также поддерживают общественные организации и кинологи.

Авторы инициативы предлагают наделить органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать правила выгула и содержания домашних животных, помимо тех, что прописаны в законе "Об ответственном обращении с животными". Законопроектом закрепляется, что такие требования "должны быть направлены на обеспечение безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц, на обеспечение надлежащего ухода за домашними животными и недопущение жестокого обращения с ними, на соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также учитывать условия климатических поясов РФ, исторические и культурные традиции коренного населения".

Как отмечают авторы инициативы, закон устанавливает только общие требования к содержанию домашних животных, а у субъектов РФ нет полномочий регулировать эти вопросы, хотя до вступления закона в силу они были наделены такими правами. "В ряде регионов действовали нормативные правовые акты субъектов РФ, устанавливающие правила содержания и выгула домашних животных, что позволяло учитывать специфику конкретного региона РФ, его климатические условия и эпидемиологическую обстановку", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Субъекты РФ были вправе устанавливать правила выгула и содержания животных, вводить предельное количество домашних животных, запрещать их содержание в общих помещениях многоквартирных жилых домов, а также устанавливать требования к длине поводка и запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, детям до 14 лет. Кроме того, органы власти субъекта РФ могли устанавливать требования, обеспечивающие защиту домашних животных от жестокого обращения.