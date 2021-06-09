Собянин: в текущей ситуации с COVID-19 в Москве не требуется вводить локдаун

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. В текущей ситуации с распространением коронавируса в Москве не требуется вводить локдаун. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в среду во время встречи с рестораторами.

"Мы никаких локдаунов не собираемся вводить", - сказал мэр. Собянин отметил, что на данном этапе власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без этой меры.

При этом мэр попросил общепит, ресторанный бизнес и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. "Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию", - добавил градоначальник.

По его словам, ситуация в Москве с распространением коронавируса продолжает оставаться сложной. Собянин также отметил, что сейчас пациентами с коронавирусом в Москве занято около 10 тыс. коек.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили журналистам, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 124, это максимальный показатель с 16 января.

Дополнительные больницы

Власти Москвы также планируют в ближайшие дни открыть дополнительные больницы для борьбы с коронавирусом.

"К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы <...> В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц", - сказал Собянин в среду в ходе встречи с рестораторами.

Как ранее заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, эпидемиологическая ситуация в Москве ухудшается, растет число заболевших COVID-19.