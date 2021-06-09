Алтайская прокуратура начала проверку невыплаты пособий санитарам ковидного госпиталя

БАРНАУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура Алтайского края начала проверку информации о невыплате пособий сотрудникам больницы №5 в Барнауле, которая является базовым краевым госпиталем для больных коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка организована после того, как санитары учреждения опубликовали в соцсетях коллективную жалобу на руководство учреждения. По их словам, выплаты, положенные им за работу с пациентами с COVID-19, не получили все 23 санитара учреждения.

"По факту информации о неполучении положенных выплат прокуратурой края организована проверка. Все доводы, изложенные в обращении, будут проверены, пока других подробностей нет", - сказали в пресс-службе.

В региональном Минздраве ТАСС пока не прокомментировали эту информацию.

В обращении санитаров, опубликованном во "ВКонтакте", говорится, что с 1 по 31 мая 2021 года им не внесли в табель отработанные часы, за которые полагаются социальные выплаты. Со слов санитаров, в выплатах им было отказано под предлогом "невыполнения должностных обязанностей".

Больница №5 Барнаула стала первым медучреждением Алтайского края, которое 1 апреля 2020 года перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом. Учреждение стало базовым госпиталем региона, где, по последним данным, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превышает 52 тыс. человек.