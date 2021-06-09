{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Алтайская прокуратура начала проверку невыплаты пособий санитарам ковидного госпиталя

Проверку организовали после того, как санитары учреждения опубликовали в соцсетях коллективную жалобу на руководство учреждения

БАРНАУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура Алтайского края начала проверку информации о невыплате пособий сотрудникам больницы №5 в Барнауле, которая является базовым краевым госпиталем для больных коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка организована после того, как санитары учреждения опубликовали в соцсетях коллективную жалобу на руководство учреждения. По их словам, выплаты, положенные им за работу с пациентами с COVID-19, не получили все 23 санитара учреждения.

"По факту информации о неполучении положенных выплат прокуратурой края организована проверка. Все доводы, изложенные в обращении, будут проверены, пока других подробностей нет", - сказали в пресс-службе.

В региональном Минздраве ТАСС пока не прокомментировали эту информацию.

В обращении санитаров, опубликованном во "ВКонтакте", говорится, что с 1 по 31 мая 2021 года им не внесли в табель отработанные часы, за которые полагаются социальные выплаты. Со слов санитаров, в выплатах им было отказано под предлогом "невыполнения должностных обязанностей".

Больница №5 Барнаула стала первым медучреждением Алтайского края, которое 1 апреля 2020 года перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом. Учреждение стало базовым госпиталем региона, где, по последним данным, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превышает 52 тыс. человек.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия COVID-19
Адвокат: прокуратура считает, что ФБК пытался сменить конституционный строй в России
При этом юрист Илья Новиков отметил, что в материалах дела не указано, что организация готовила попытку "насильственной" смены строя, поэтому это не может быть основанием для признания фонда экстремистским
Читать полностью